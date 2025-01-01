Погода в Баку

+9°C

Облачно, без осадков

Ощущается как: +7°C

Ветер: Западный, 3 м/с

Влажность воздуха: 87%

Атмосферное давление: 758 мм.рт.ст

Восход солнца: 07:54

Заход солнца: 17:14

Утро

10°C

3 м/с

День

12°C

5 м/с

Вечер

10°C

5 м/с

Ночь

5°C

9 м/с

Погода в Гяндже

+6°C

Частично облачно, без осадков

Ощущается как: +4°C

Ветер: Юго-западный, 3 м/с

Влажность воздуха: 81%

Атмосферное давление: 759 мм.рт.ст

Восход солнца: 08:09

Заход солнца: 17:27

Утро

8°C

3 м/с

День

12°C

4 м/с

Вечер

7°C

1 м/с

Ночь

6°C

1 м/с

Погода в Сумгайыте

+9°C

Облачно, без осадков

Ощущается как: +7°C

Ветер: Западный, 3 м/с

Влажность воздуха: 87%

Атмосферное давление: 758 мм.рт.ст

Восход солнца: 07:56

Заход солнца: 17:14

Утро

9°C

2 м/с

День

10°C

3 м/с

Вечер

10°C

7 м/с

Ночь

4°C

12 м/с

Данные предоставлены Foreca.ru

