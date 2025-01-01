Погода в Баку
+9°C
Облачно, без осадков
Ощущается как: +7°C
Ветер: Западный, 3 м/с
Влажность воздуха: 87%
Атмосферное давление: 758 мм.рт.ст
Восход солнца: 07:54
Заход солнца: 17:14
Утро
10°C
3 м/с
День
12°C
5 м/с
Вечер
10°C
5 м/с
Ночь
5°C
9 м/с
Погода в Гяндже
+6°C
Частично облачно, без осадков
Ощущается как: +4°C
Ветер: Юго-западный, 3 м/с
Влажность воздуха: 81%
Атмосферное давление: 759 мм.рт.ст
Восход солнца: 08:09
Заход солнца: 17:27
Утро
8°C
3 м/с
День
12°C
4 м/с
Вечер
7°C
1 м/с
Ночь
6°C
1 м/с
Погода в Сумгайыте
+9°C
Облачно, без осадков
Ощущается как: +7°C
Ветер: Западный, 3 м/с
Влажность воздуха: 87%
Атмосферное давление: 758 мм.рт.ст
Восход солнца: 07:56
Заход солнца: 17:14
Утро
9°C
2 м/с
День
10°C
3 м/с
Вечер
10°C
7 м/с
Ночь
4°C
12 м/с
Данные предоставлены Foreca.ru