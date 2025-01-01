Погода в БакуВыбрать другой город
Сб.
20.12
+5..+11°C
Частично облачно, без осадков
Ветер: Северный, 5 м/с
Вероятность осадков: 22%
Восход солнца: 07:59
Заход солнца: 17:16
Вс.
21.12
+7..+10°C
Облачно, без осадков
Ветер: Южный, 5 м/с
Вероятность осадков: 19%
Восход солнца: 07:59
Заход солнца: 17:17
Пн.
22.12
+4..+11°C
Частично облачно, без осадков
Ветер: Юго-западный, 7 м/с
Вероятность осадков: 19%
Восход солнца: 08:00
Заход солнца: 17:17
Вт.
23.12
+6..+11°C
Облачно, без осадков
Ветер: Северный, 6 м/с
Вероятность осадков: 33%
Восход солнца: 08:00
Заход солнца: 17:18
Ср.
24.12
+4..+11°C
Пасмурно, без осадков
Ветер: Юго-восточный, 4 м/с
Вероятность осадков: 36%
Восход солнца: 08:01
Заход солнца: 17:18
Чт.
25.12
+5..+11°C
Облачно, без осадков
Ветер: Северный, 6 м/с
Вероятность осадков: 35%
Восход солнца: 08:01
Заход солнца: 17:19
Пт.
26.12
+1..+9°C
Пасмурно, небольшой дождь
Ветер: Северный, 9 м/с
Вероятность осадков: 63%
Восход солнца: 08:01
Заход солнца: 17:19