Сб.

20.12

+5..+11°C

Частично облачно, без осадков

Ветер: Северный, 5 м/с

Вероятность осадков: 22%

Восход солнца: 07:59

Заход солнца: 17:16

Вс.

21.12

+7..+10°C

Облачно, без осадков

Ветер: Южный, 5 м/с

Вероятность осадков: 19%

Восход солнца: 07:59

Заход солнца: 17:17

Пн.

22.12

+4..+11°C

Частично облачно, без осадков

Ветер: Юго-западный, 7 м/с

Вероятность осадков: 19%

Восход солнца: 08:00

Заход солнца: 17:17

Вт.

23.12

+6..+11°C

Облачно, без осадков

Ветер: Северный, 6 м/с

Вероятность осадков: 33%

Восход солнца: 08:00

Заход солнца: 17:18

Ср.

24.12

+4..+11°C

Пасмурно, без осадков

Ветер: Юго-восточный, 4 м/с

Вероятность осадков: 36%

Восход солнца: 08:01

Заход солнца: 17:18

Чт.

25.12

+5..+11°C

Облачно, без осадков

Ветер: Северный, 6 м/с

Вероятность осадков: 35%

Восход солнца: 08:01

Заход солнца: 17:19

Пт.

26.12

+1..+9°C

Пасмурно, небольшой дождь

Ветер: Северный, 9 м/с

Вероятность осадков: 63%

Восход солнца: 08:01

Заход солнца: 17:19

