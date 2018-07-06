Погода в Баку
+30°C
Ясно
Ощущается как: +33°C
Ветер: Северный, 12 м/с
Влажность воздуха: 59%
Атмосферное давление: 754 мм.рт.ст
Восход солнца: 05:17
Заход солнца: 20:13
День
28°C
11 м/с
Вечер
23°C
9 м/с
Ночь
24°C
8 м/с
Утро
28°C
9 м/с
Погода в Гяндже
+32°C
Облачно, без осадков
Ощущается как: +32°C
Ветер: Северо-западный, 4 м/с
Влажность воздуха: 36%
Атмосферное давление: 755 мм.рт.ст
Восход солнца: 05:30
Заход солнца: 20:28
День
33°C
1 м/с
Вечер
29°C
3 м/с
Ночь
24°C
3 м/с
Утро
27°C
1 м/с
Погода в Сумгайыте
+30°C
Ясно
Ощущается как: +33°C
Ветер: Северный, 12 м/с
Влажность воздуха: 59%
Атмосферное давление: 754 мм.рт.ст
Восход солнца: 05:17
Заход солнца: 20:14
День
26°C
10 м/с
Вечер
24°C
9 м/с
Ночь
25°C
8 м/с
Утро
28°C
8 м/с
Данные предоставлены Foreca.ru