Погода в Баку
+13°C
Ясно
Ощущается как: +13°C
Ветер: Северный, 3 м/с
Влажность воздуха: 77%
Атмосферное давление: 758 мм.рт.ст
Восход солнца: 07:37
Заход солнца: 17:17
Утро
13°C
9 м/с
День
10°C
11 м/с
Вечер
9°C
6 м/с
Ночь
8°C
2 м/с
Погода в Гяндже
+9°C
Облачно, без осадков
Ощущается как: +6°C
Ветер: Северный, 7 м/с
Влажность воздуха: 82%
Атмосферное давление: 758 мм.рт.ст
Восход солнца: 07:52
Заход солнца: 17:30
Утро
9°C
7 м/с
День
11°C
7 м/с
Вечер
7°C
5 м/с
Ночь
5°C
3 м/с
Погода в Сумгайыте
+13°C
Ясно
Ощущается как: +13°C
Ветер: Северный, 3 м/с
Влажность воздуха: 77%
Атмосферное давление: 758 мм.рт.ст
Восход солнца: 07:39
Заход солнца: 17:17
Утро
12°C
9 м/с
День
8°C
11 м/с
Вечер
8°C
6 м/с
Ночь
5°C
2 м/с
Данные предоставлены Foreca.ru