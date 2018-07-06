Погода в Баку

+30°C

Ясно

Ощущается как: +33°C

Ветер: Северный, 12 м/с

Влажность воздуха: 59%

Атмосферное давление: 754 мм.рт.ст

Восход солнца: 05:17

Заход солнца: 20:13

День

28°C

11 м/с

Вечер

23°C

9 м/с

Ночь

24°C

8 м/с

Утро

28°C

9 м/с

Погода в Гяндже

+32°C

Облачно, без осадков

Ощущается как: +32°C

Ветер: Северо-западный, 4 м/с

Влажность воздуха: 36%

Атмосферное давление: 755 мм.рт.ст

Восход солнца: 05:30

Заход солнца: 20:28

День

33°C

1 м/с

Вечер

29°C

3 м/с

Ночь

24°C

3 м/с

Утро

27°C

1 м/с

Погода в Сумгайыте

+30°C

Ясно

Ощущается как: +33°C

Ветер: Северный, 12 м/с

Влажность воздуха: 59%

Атмосферное давление: 754 мм.рт.ст

Восход солнца: 05:17

Заход солнца: 20:14

День

26°C

10 м/с

Вечер

24°C

9 м/с

Ночь

25°C

8 м/с

Утро

28°C

8 м/с

Данные предоставлены Foreca.ru

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